Неоднократно привлекалась к ответственности: главу ГИБДД по Новошешминскому району задержали за взятку

Начальника отдела ГИБДД по Новошешминскому району РТ задержали из-за взятки в 100 тысяч

Начальник отдела ГИБДД Новошешминского ОМВД Евгений Михайлов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на источник в силовых структурах.

По данным издания, Евгения Михайлова подозревают в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Посредник действовал в интересах компании «Оргспецтранспорт» - фирма выполняла услуги по перевозке строительных и дорожных материалов в Новошешминском районе Татарстане. Отмечается, что она неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как считают представители следственного комитета, деньги полагались за дальнейшее непривлечение водителей компании к административной ответственности. Посредника задержали, для него уже была выбрана мера пресечения. Суд также избрал и меру пресечения для Михайлова.