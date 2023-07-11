"Необходимо увеличить темпы производства": Шойгу проверил работу над гособоронзаказом в Татарстане

Шойгу проверил работу над гособоронзаказом на предприятиях в Татарстане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как выполняется государственный оборонный заказ на предприятиях Татарстана, сообщили в МО РФ, сообщает trt-tv.ru.

Известно, что во время визита Сергей Шойгу обратил внимание руководства завода "Ремдизель" на то, что ему необходимо увеличить темпы производства в рамках гособоронзаказа. Помимо этого, Сергей Шойгу также поручил рассмотреть возможность создания рабочей группы "Камаз", которая позволила бы обслуживания автотехнику в зоне СВО.

Когда министр обороны выступал, он отметил заинтересованность Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ.