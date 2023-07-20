«Необходимо избавиться от очередей»: в Татарстане стартовали работы по реорганизации поликлиник

Работа по реорганизации поликлиник стартовала в Татарстане в 2023 году

В Татарстане приступили к работа по реорганизации поликлиник, сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. Планы о проведении такой работы возники у нового руководителя еще в феврале 2023 года. Он отметил, что где-то будут появляться новые процессы, а где-то пополнится кадровый потенциал, сообщает «Татар-информ».

Марсель Миннуллин также уточнил, что выпускники-ординаторы этого года будут направлены на усиление первичного звена и в центральные районы больницы республики. Он считает необходимым избавиться от очередей в поликлиниках и повысить укомплектованность кадрами.