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«Необходимо будет принимать сложные решения»: в Татарстане предложили увеличить число бойцов на СВО до миллиона

В Татарстане предложили увеличить число бойцов на СВО до 1 млн человек для наступления
«Необходимо будет принимать сложные решения»: в Татарстане предложили увеличить число бойцов на СВО до миллиона

Яна Лаушкина

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Депутат Госсовета Татарстана и участник спецоперации Эдуадр Шариеф в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором отметил, что в первый год Великой Отечественной войны в составе Красной армии насчитывалось от 4 до 7 миллионов военнослужащих. Позже, когда пришло время наступления, ее состав был увеличен до 10-11 миллионов человек.

«И в этом была своя логика. После изматывающих оборонительных сражений нужны свежие силы, чтобы перейти к активным наступательным действиям», - пишет депутат.

Он также заявил, что сейчас, по разным подсчетам, для ведения активной обороны в рамках СВО задействовано от 300 до 500 тысяч бойцов. Шарафиев отметил, что из-за обороны, которую держат по линии фронта почти полгода, личный состав измотан физически и морально. Для перехода же к активному наступлению, считает депутат, необходимо не только обновить, но и увеличить личный состав хотя бы до одного миллиона человек.

«Конечно, в современной войне принято делать акцент на использовании технических средств, чем живой силы. Но техникой все равно управляют люди. Поэтому, если мы хотим как можно быстрее закончить специальную военную операцию с достижением поставленных целей, нам необходимо будет принимать сложные решения…!!!»

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