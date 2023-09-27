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· Полина Модестова

Необходим постоянный мониторинг: власти переживают за нехватку запчастей для общественного транспорта

В России переживают за нехватку запчастей для общественного транспорта
Необходим постоянный мониторинг: власти переживают за нехватку запчастей для общественного транспорта

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Совет при минтрансе РФ призвал усилить работу по вопросам импортозамещения в общественном транспорт, о чем на открытом заседании общественного совета заявил первый зампред общественного совета при министерстве транспорта РФ Борис Лоран.

Он отметил, что необходимо вести постоянный мониторинг по решению вопросов по обеспечению запчастями пассажирских транспортных средств иностранного производства. С его слов, проблема с учетом всех санкций весьма серьезная.

Помимо того, со слов докладчика, одна из главных задач общественного совета при минтрансе РФ - предоставление информационной поддержки российским производителям пассажирских транспортных средств общего пользования, передает «Бизнес Онлайн».

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