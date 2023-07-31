Не сделал ничего неординарного: в Татарстане мужчина спас 11 человек во время шторма

Житель Татарстана самостоятельно спас 11 человек во время урагана в июле 2023 года

Житель Татарстана Павел Матвеев во время урагана, который бушевал в республике на выходных, спас 11 человек. Он является добровольцем на общественных началах и во время ЧП оказался на месте быстрее спасателей. Сообщение о происшествии он получил от Зеленодольского центра ГИМС.

Павел находился в Свияжске. Он заметил семью из четырех человек, лодку с которыми прибило на мель и заливало водой. Он, используя гидроцикл, доставил всех на берег. Позже он узнал о перевернувшейся в Свияжске лодке, где было еще семь человек и оказал помощь этим людям тоже.

Как сообщает trt-tv.ru, мужчина не считает, что совершил что-то неординарное. Он заявил, что добровольцем стал как раз для того, чтобы помогать людям. В Свияжске местные жители говорят, что он помогает людям в самых разных ситуация.