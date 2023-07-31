Новости Татарстана
· Полина Модестова

Не сделал ничего неординарного: в Татарстане мужчина спас 11 человек во время шторма

Житель Татарстана самостоятельно спас 11 человек во время урагана в июле 2023 года
Не сделал ничего неординарного: в Татарстане мужчина спас 11 человек во время шторма

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

Житель Татарстана Павел Матвеев во время урагана, который бушевал в республике на выходных, спас 11 человек. Он является добровольцем на общественных началах и во время ЧП оказался на месте быстрее спасателей. Сообщение о происшествии он получил от Зеленодольского центра ГИМС.

Павел находился в Свияжске. Он заметил семью из четырех человек, лодку с которыми прибило на мель и заливало водой. Он, используя гидроцикл, доставил всех на берег. Позже он узнал о перевернувшейся в Свияжске лодке, где было еще семь человек и оказал помощь этим людям тоже.

Как сообщает trt-tv.ru, мужчина не считает, что совершил что-то неординарное. Он заявил, что добровольцем стал как раз для того, чтобы помогать людям. В Свияжске местные жители говорят, что он помогает людям в самых разных ситуация.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Новости Татарстана

21 час назад

В Лаишевском районе из-за упавшего на палатку дерева погиб ребенок

уборка квартиры после дезинсекции тараканов

Новости Татарстана

17 часов назад

Из озера в Казани вытащили тело утонувшей женщины

Интересное в Казани

3 дня назад

Загородка изнутри: видео-обзор поселка Большие Кабаны в 20 км от Казани

установка встраиваемой посудомоечной машины в готовую кухню в Москве

Новости Казани

день назад

В Татарстане названы причины роста цен на недвижимость

Новости Казани

день назад

В ДТП на перекрестке в Казани пострадали три человека

Новости Казани

день назад

В Казани жара побила рекорд 2010 года

Новости Казани

день назад

В Казани водитель автобуса гонялся с огнетушителем за пассажиром
Лонгриды
2 дня назад

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Новости Татарстана

14 минут назад

Младшему не было даже года: страшная стихия унесла несколько жизней в Татарстане

Новости Казани

34 минуты назад

Окупаемость - семь лет: в Казани продают двухзвездочный мини-отель в центре города

Важное в РТ

34 минуты назад

«Открытие Авто»: на рынке автомобилей с пробегом в 2023 году будет заключено почти семь миллионов сделок

Новости Татарстана

14 часов назад

В начале следующей недели в Татарстане похолодание сменит экстремальную жару
Детально изучается статус компании: авиарейсы между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций
Новости Татарстана
44 минуты назад

Детально изучается статус компании: авиарейсы между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций

Новости Татарстана

17 часов назад

В ГИБДД Татарстана дали советы автомобилистам при жаркой погоде

Новости Казани

день назад

В Татарстане на ремонт четырех военкоматов выделено более 162 миллионов рублей

Новости Казани

2 дня назад

В Ассоциации АТП Татарстана предложили оборудовать автобусы кондиционерами
ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз