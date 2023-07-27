«Не могу найти оправдания»: депутат Госдумы прокомментировал нападение на детского врача в больнице Альметьевска

Депутат Госдумы Фаррахов осудил жестокое нападение на врача в Альметьевске 26 июля

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов осудил нападение на детского врача в больнице Альметьевска. В своем телеграм-канале он написал, что не может найти оправдания противоправным действиям против медицинских работников и рассказал, что сам, когда работал на скорой, оказывался в такой ситуации.

Напомним, что накануне в телеграм-канале «Альметьевск 1» появилась информация о нападении мужчины на врача. Он пришел в больницу с дочкой в возрасте 12 лет и ворвался в ЛОРу без очереди, когда специалист работал с другим пациентом. Женщина попросила мужчину покинуть кабинет, однако он напал на нее - ударил амбулаторной картой и заблокировал дверь снаружи.

Позже стало известно, что у дочери нападавшего была серная пробка в ушах, что не является экстренным случаем. В больницу вызвали полицию. Врач рассказала, что такая ситуация с этим же мужчиной уже не впервые - он частно игнорирует очереди, однако никогда раньше не начинал драться.