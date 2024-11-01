Названы 7 знаков Зодиака, которым повезет в любви и карьере в 2025 году

Новый 2025 год принесет 7 знакам Зодиака победы профессиональном и любовном планах.

Овен

Год принесет успех в карьере. Именно инициативность поможет достичь поставленных планов, а в романтической сфере вероятны перемены — готовьтесь к романам.

Телец

Ваша настойчивость принесет свои плоды. На работе возможно повышения, а знакомства могут перейти в любовные отношения.

Лев

Львам тоже повезет в карьере. В любовной сфере могут быть перемены, к примеру, свадьба или переход на новую ступень в отношениях.

Весы

На работе стоит ждать перспективные проекты, а в любви — успех.

Стрелец

В работе могут быть положительные перемены. В личной жизни ждите сюрпризы.

Козерог

Ждите карьерный рост, а в отношениях изменения. Любимые люди поддержат ваши идеи.

Рыбы

Этому знаку зодиака повезет во всех областях. В работе ждут перспективы, доверяйте интуиции. В любви ожидается стабильность, пишет издание "Хибины".

Идите к своим целям!