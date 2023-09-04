Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

В Татарстане приставы выдворили почти тысячу мигрантов за 2023 год

Управление федеральной службы судебных приставов в РТ сообщает, что с начала года с территории республики были выдворены 946 незаконных мигрантов.

В пресс-службе ведомства сообщили, что за 8 месяцев 2023 года сотрудниками главного управления ФССП России по РТ были выдворены 946 иностранных граждан, которые нарушили условия пребывания на территории РФ.

Среди выдворенных — граждане Афганистана, Кубы, Турции, Армении, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Отмечается,что мигранты-нарушители отправляются в республиканский центр временного содержания иностранных граждан, который расположен в Набережных Челнах. Уже оттуда людей отправляются в аэропорты, где передают их пограничным службам.