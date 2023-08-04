Новости Татарстана
· Полина Модестова

Нарушены требования безопасности: в Челнах прокуратура добилась закрытия батута на набережной

Прокуратура добилась закрытия опасного батута на набережной Челнов из-за нарушений
Нарушены требования безопасности: в Челнах прокуратура добилась закрытия батута на набережной

pixabay

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В Набережных Челнах через суд бизнесмену запретили использовать батут под названием «Сказка», который располагался на набережной. Такое решение было принято из-за нарушений требований безопасности.

Во время проверки удалось выявить такие нарушения, как отсутствия правил пользования аттракционом на входе, обслуживание инвалидов, информацию об ограничениях для развлечений.

Помимо этого, возле аттракциона не нашлось информационных табличек со сведениями о технических характеристиках аттракциона, датой последней и ближайшей проверок. Батут же должным образом не зарегистрировали.

Так как ответчик не предоставил доказательств устранения выявлены нарушений, то суд посчитал необходимым приостановить деятельность надувного аттракциона.

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