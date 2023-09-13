Направят 323 миллиона рублей: в Аргызе проведут реконструкцию теплосетей и ГВС

На реконструкцию теплосетей и ГВС на трех улицах Аргыза направят 323 миллиона рублей

В Аргызе на модернизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения будет направлено 323,4 миллиона рублей. Заказчиком выступит ГКУ «Главное управление инженерных сетей Татарстана», генеральный директор которого - Джаудат Миннахметов.

В состав закупки входит реконструкция теплосетей и ГВС от котельных, которые расположены по адресам:

Чайковского, 9а;

Ометова, 9;

Чапаева, 5а.

Отметим, что большая часть средств, 190,8 миллиона, придется на республиканский бюджет, а вот еще 132,5 миллиона - на федеральный.

После укладки труб исполнитель должен будет восстановить дорожное покрытие и благоустроить затронутые при работы территории.