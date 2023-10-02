Начнет работать в 2024 году: в РТ появится завод хранилищ для зерна за ₽1,5 млрд

В Татарстане построят завод хранилищ для зерна за ₽1,5 млрд

В пресс-службе группы компаний «Август» сообщили. что на территории особой экономической зоны «Алабуга» возведут завод по производству рукавов для хранения зерна и пленочных материалов. Планируется, что предприятие начнет работать в 2024 году, а его проектная мощность составит 10,5 миллиона тонн продукции в год. Инвестиции в проект - 1,5 миллиарда рублей.

Предприятие будет выпускать четыре вида продукции, среди которой рукава для зерна, пленка для промышленных теплиц, промышленная и силосная термоусадочная пленки.

Как рассказал генеральный директор АО Фирма «Август» Михаил Данилов, основным поставщиком пленочных материалов на данный момент является Китай, передает rt.rbc.ru.