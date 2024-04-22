Набережные Челны оказались выгоднее Казани по доходности вложений в недвижимость

Набережные Челны в Татарстане попали в топ-50 городов России по доходности вложений в недвижимое имущество. Город находится на 49 место, Казань заняла 53-е. Об этом говорится в рейтинге РИА Новости.

Среднегодовая реальная доходность инвестиций за 3 года в Челнах составила 12,7%, а в региональной столице — 11,6%.

По информации аналитиков, самый доходным из всех городов России - Норильск, в нем среднегодовая доходность инвестиций примерно к 30% (28,9%). Затем следуют города Горно-Алтайск — 23,9%, Таганрог — 23,8%, Челябинск — 22,2% и Владикавказ — 21,6%. В топ-10 вошли такие города, как Чебоксары, Салехард, Магадан, Магнитогорск и Махачкала.

Москва, заняла предпоследнее место в рейтинге с 1,2% доходности. Кроме того, существует город с отрицательным показателем - Южно-Сахалинск — - 2,2%.