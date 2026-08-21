Новости Татарстана

На встрече клуба кадровиков в Казани наградили 26 энергетиков Татарстана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани на встрече клуба кадровиков «Главное – это люди» наградили 26 работников энергетической отрасли Татарстана. Им вручили свидетельства о занесении на Электронную доску почета республики – за высокие результаты в профессии.

Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что энергетика – крупный работодатель. На доске почета сейчас представлены 79 предприятий отрасли, которые выдвинули 330 лауреатов. «Сегодня мы их чествуем», – добавила она.

Всего, по данным Минтруда, 4980 предприятий республики выдвинули 15 300 лауреатов на Электронную доску почета.

Ключевыми темами встречи стали подготовка кадров и связка «образование – индустрия», опыт HR-работы в крупной энергокомпании, адаптация молодых специалистов и управление человеческим фактором. Также обсудили госполитику по кадрам для энергетики и рынок труда в отрасли.

Участие приняли замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, представители «Татэнерго», «Сетевой компании» и других организаций. Мероприятие продолжает серию профильных встреч, инициированных Минтрудом РТ.

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