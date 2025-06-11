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На VK Fest выступят татарские артисты

Мероприятие пройдет 29 июня

Okras/Википедия

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На фестивале в этом году впервые появится отдельная сцена для татарских исполнителей. Это не просто формальность: весь лайнап будет состоять из татароязычных артистов. Среди участников — «ОММАЖ», Марат Ярулин, Al Su, «Хижина Музыканта», GAUGA и другие.

Мероприятие пройдет 29 июня у Центра семьи «Казан». Организаторы подчеркивают, что таким образом они хотят выразить уважение к культуре региона.

Ранее мы писали о том, что пользователи Яндекс Go будут находить такси в аэропорту быстрее.

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