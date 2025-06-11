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Пользователи Яндекс Go будут находить такси в аэропорту быстрее

Яндекс также арендует парковки рядом с аэропорт...

Анастасия Шарова

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Пользователи Яндекс Go могут быстрее найти такси в аэропортах России с новым тарифом «Самый быстрый». Сервис выбирает автомобиль, который приедет быстрее, сокращая время поиска на 15%.

Одновременный поиск по тарифам «Эконом» и «Комфорт» помогает пассажирам, усталым после перелета или спешащим, быстрее найти такси. Ранее такая возможность была доступна только для городских поездок.

Яндекс также арендует парковки рядом с аэропортами, чтобы водители могли быстрее приехать. Такие стоянки уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.

Заказы в аэропортах назначаются по очереди: первыми получают те, кто привез пассажиров в зону вылета или принял предложение работать в часы пик. Прогнозирование спроса на такси основано на ML-модели, которая учитывает расписание рейсов и количество пассажиров, прогнозируя спрос на 30 минут вперед. Если водителей недостаточно, сервис приглашает дополнительных.

Эти меры помогают снижать коэффициент увеличения цены в часы пик.

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