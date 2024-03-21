На трассу Алексеевское – Альметьевск потратят еще 22,4 млрд рублей

В 2024 году планируется дополнительно выделить 22,4 млрд рублей на строительство платной трассы «Алексеевское — Альметьевск», которая является частью дороги «Шали — Бавлы». Проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы.



Инициатива о строительстве данной трассы предложена в проекте постановления кабинета министров республики и передана в министерство транспорта РТ. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» с использованием механизма государственно-частного партнерства.





Большая часть средств (17,1 млрд рублей) выделяется из бюджета региона, а еще 5,3 млрд рублей — из федерального бюджета.Протяженность платной дороги «Алексеевское — Альметьевск» составит 145 км, предусматривается возможность движения со скоростью до 120 км/ч.Первые 90 км платной дороги были завершены в 2023 году. Полное завершение строительства трассы планируется в текущем году, общая сумма инвестиций в проект составит 102 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 миллиона рублей.