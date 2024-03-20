В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

В Казани ведется расследование по делу восьми местных жителей, которые предположительно занимались обналичиванием денег, обходя банковские структуры. Об этом проинформировали в пресс-службе следственного комитета по Татарстану.



По версии следствия, с 2019 по 2022 годы указанные восемь человек использовали реквизиты 19 организаций, являясь членами преступного сообщества, и проводили обналичивание денежных средств вне банковских каналов.



По результатам деятельности обвиняемых, за указанный период их доход составил более 54 миллионов рублей. Сотрудникам управления экономической безопасности МВД по Татарстану удалось выявить незаконные действия и собрать достаточно доказательств для передачи материалов с обвинительным актом в суд для последующего рассмотрения.Подчеркивается, что у граждан Казани в возрасте от 38 до 62 лет было выявлено 26 случаев совершения преступлений.

Напомним, ранее в Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети.