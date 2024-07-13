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На трассе в Заинском районе случилось смертельное ДТП

В три часа дня на дороге между Набережными Челнами и Заинском случилось ДТП с летальным исходом.

Госавтоинспекция Татарстана

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В три часа дня на дороге между Набережными Челнами и Заинском случилось ДТП с летальным исходом.

Водитель Volkswagen выехал на встречку для обгона и столкнулся с КАМАЗом. В результате аварии легковушку сильно смяло, обе машины оказались в кювете. Водитель Volkswagen погиб на месте до прибытия медиков

Ранее мы писали, что в Татарстане за шесть месяцев было зафиксировано три вспышки пищевых инфекций, пострадали 108 человек.

Ранее мы сообщали, что жители ЖК "Открытие" жалуются на антисанитарию в кафе "Кинза"

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