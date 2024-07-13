На трассе в Заинском районе случилось смертельное ДТП
Госавтоинспекция Татарстана
В три часа дня на дороге между Набережными Челнами и Заинском случилось ДТП с летальным исходом.
Водитель Volkswagen выехал на встречку для обгона и столкнулся с КАМАЗом. В результате аварии легковушку сильно смяло, обе машины оказались в кювете. Водитель Volkswagen погиб на месте до прибытия медиков
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