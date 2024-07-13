За полгода в Татарстане произошло три вспышки пищевых инфекций

Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Она вспомнила вспышку сальмонеллы на предприятии «Нэфис Косметикс», острую кишечную инфекцию посетителей кафе «Исфара» на Даурской и салат «Лобио» с ботулотоксином. Все случаи произошли из-за нарушения санитарных нормю

В общей сложности от этих вспышек пострадали за полгода 108 человек. Три человека после отравления салатом "Лобио" до сих пор продолжают лечение в больнице"

Ранее мы писали, что жители Советского района пожаловались на антисанитарию в кафе "Кинза": сотрудники выливают отходы на дорогу и не соблюдают нормы чистоты.