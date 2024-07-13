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За полгода в Татарстане произошло три вспышки пищевых инфекций

Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

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Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Она вспомнила вспышку сальмонеллы на предприятии «Нэфис Косметикс», острую кишечную инфекцию посетителей кафе «Исфара» на Даурской и салат «Лобио» с ботулотоксином. Все случаи произошли из-за нарушения санитарных нормю

В общей сложности от этих вспышек пострадали за полгода 108 человек. Три человека после отравления салатом "Лобио" до сих пор продолжают лечение в больнице"

Ранее мы писали, что жители Советского района пожаловались на антисанитарию в кафе "Кинза": сотрудники выливают отходы на дорогу и не соблюдают нормы чистоты.

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