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Жители Советского района жалуются на антисанитарию в одном из кафе

Рядом с ЖК «Открытие» отрылось кафе «Кинза».

Злой Казанец

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Рядом с ЖК «Открытие» отрылось кафе «Кинза».

Жители окрестных домов жалуются на антисанитарию в заведении. По словам очевидцев телеграм-канала «Злой Казанец», повара регулярно вливают на проезжую часть неизвестные жидкости, выходят на улицу в рабочей одежде, а также устанавливали мангал на проезжей части и мыли грязные противни.

Владельцы кафе игнорируют предупреждения надзорных ведомств.

Ранее мы писали, что ректор КФУ осмотрел новый ремонт в общежитии на Красной Позиции, которое пострадало в прошлом году при пожаре.

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