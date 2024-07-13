Жители Советского района жалуются на антисанитарию в одном из кафе
Злой Казанец
Рядом с ЖК «Открытие» отрылось кафе «Кинза».
Жители окрестных домов жалуются на антисанитарию в заведении. По словам очевидцев телеграм-канала «Злой Казанец», повара регулярно вливают на проезжую часть неизвестные жидкости, выходят на улицу в рабочей одежде, а также устанавливали мангал на проезжей части и мыли грязные противни.
Владельцы кафе игнорируют предупреждения надзорных ведомств.
Ранее мы писали, что ректор КФУ осмотрел новый ремонт в общежитии на Красной Позиции, которое пострадало в прошлом году при пожаре.
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