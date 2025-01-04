На строительство новых дорог в Татарстане выделят 7 млрд рублей

В 2025 году Республика Татарстан готовится к масштабным инвестициям в модернизацию дорожной инфраструктуры и мостов. В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» на эти цели из федерального бюджета будет выделено 7 миллиардов рублей, что позволит значительно улучшить состояние дорог и транспортных объектов. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, проект станет важной вехой на пути к повышению качества жизни в регионе.



Основной задачей национального проекта является приведение не менее 85% дорог в агломерациях и региональных трассах, входящих в опорную сеть России, к нормативным требованиям. В Татарстане к 2025 году планируется обеспечить нормативное состояние 52,2% региональных дорог, а к 2030 году довести этот показатель до 60%. Среди приоритетных объектов — ремонт магистралей, связывающих ключевые населенные пункты, и улучшение сельских дорог.



Проект также включает внедрение современных интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В Казани и Набережных Челнах планируется модернизация светофоров с использованием адаптивных технологий, позволяющих отслеживать транспортный поток в режиме реального времени. Эти системы будут интегрированы с видеонаблюдением для повышения безопасности и эффективности дорожного движения. На реализацию данного направления выделено дополнительно 97 миллионов рублей.



Также Татарстан активно инвестирует в создание велодорожек, пешеходных зон и парковочных пространств. Эти меры направлены на повышение доступности общественных пространств и снижение транспортной нагрузки на центральные районы городов.



Национальный проект «Инфраструктура для жизни» был инициирован указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2024 года и определяет основные направления социально-экономического развития страны до 2036 года. В его рамках реализуются программы «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Татарстан также принимает участие в инициативах по снижению углеродного следа и переходу на устойчивые формы транспорта.



Наряду с реализацией проекта в дорожной отрасли, в 2025 году в России стартуют новые национальные программы, охватывающие экономику, здравоохранение, экологию и образование. Общий объем финансирования этих инициатив составит 44,2 миллиарда рублей. Татарстан планирует стать лидером среди российских регионов в интеграции современных технологий и улучшении городской среды, что делает его примером для других субъектов Федерации.