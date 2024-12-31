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На первых платных дорогах Татарстана зафиксировали 139 тысяч автомобилей

С момента запуска первых платных дорог в Татарс...

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С момента запуска первых платных дорог в Татарстане ими воспользовались уже 139 тысяч транспортных средств. Об этом стало известно на брифинге, проведенном в кабинете министров республики. Речь идет о втором участке Вознесенского тракта в Казани и автодороге Алексеевское — Альметьевск, которые на данный момент функционируют в режиме бесплатного проезда.

Наиболее интенсивное движение на Вознесенском тракте наблюдалось 27 декабря, когда по маршруту прошло 44 тысячи автомобилей в обоих направлениях. В последующие дни поток снизился: 28 декабря — 27 тысяч машин, а 29 и 30 декабря — по 24 тысячи автомобилей ежедневно. В общей сложности с момента открытия трассы ею воспользовались 119 тысяч водителей. Изначальные расчеты предусматривали среднесуточный поток в 13,5 тысячи автомобилей с ежегодным увеличением на 3%.

По словам Рустема Рафикова, директора компании-концессионера «Оптима-технологии», полноценный анализ эффективности трассы станет возможен только после введения платного режима, который планируется запустить 11 января. До этого времени дорога работает бесплатно, чтобы водители могли адаптироваться к новому маршруту и оценить его удобство, а также экономию времени в пути.

Магистраль Алексеевское — Альметьевск также пока используется без взимания платы. Генеральный директор АО «Автострада» Александр Комлев сообщил, что с момента открытия по этой трассе прошло около 20 тысяч автомобилей, что в среднем составляет 5,5 тысячи машин в сутки. Наиболее высокий трафик зафиксирован 27 декабря — 6,5 тысячи транспортных средств.

Ожидается, что эти новые дорожные маршруты помогут разгрузить существующую транспортную сеть региона, обеспечив более комфортное и быстрое передвижение для водителей. Введение платного режима станет следующим этапом их эксплуатации, что позволит более точно оценить реальную нагрузку и востребованность новых трасс.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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