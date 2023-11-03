Правильно выбрать свое профессиональное будущее помогают старшеклассникам специалисты "Транснефть – Прикамье" в рамках проекта "Билет в будущее". Соглашение о партнерстве подписано с Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Татарстан.

В числе первых состоялась профориентационная экскурсия для учащихся 8-9 классов лениногорской средней школы № 6 на крупнейшую нефтеперекачивающую станцию предприятия – "Калейкино". Работники станции рассказали и показали гостям основные производственные процессы и ответили на заданные вопросы.

Система компаудирования нефти, резервуарный парк, магистральная насосная станция, испытательная лаборатория – пунктов в насыщенном профориентационном маршруте было немало. Как и информации, которая пригодится ребятам в пору непростого выбора будущей профессии.