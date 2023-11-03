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· Виктория Козырева

На объектах АО «Транснефть – Прикамье» стартовал цикл экскурсий в рамках федерального проекта

На объектах АО «Транснефть – Прикамье» стартовал цикл экскурсий в рамках федерального проекта

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Правильно выбрать свое профессиональное будущее помогают старшеклассникам специалисты "Транснефть – Прикамье" в рамках проекта "Билет в будущее". Соглашение о партнерстве подписано с Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Татарстан.

В числе первых состоялась профориентационная экскурсия для учащихся 8-9 классов лениногорской средней школы № 6 на крупнейшую нефтеперекачивающую станцию предприятия – "Калейкино". Работники станции рассказали и показали гостям основные производственные процессы и ответили на заданные вопросы.

Система компаудирования нефти, резервуарный парк, магистральная насосная станция, испытательная лаборатория – пунктов в насыщенном профориентационном маршруте было немало. Как и информации, которая пригодится ребятам в пору непростого выбора будущей профессии.

"Кстати, в процессе подготовки к посещению станции выяснилось, что многие наши работники в свое время тоже были такими же экскурсантами на объектах "Транснефти" - кто от школы, кто от института. Знакомство с производством стало для них одним из факторов, определивших сегодняшнее место работы", - отметил заместитель начальника станции Тимур Сагиров.

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