На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

К новогодним праздникам Татарстан отметил важное событие — открытие 54 глэмпингов, что стало ярким результатом реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это особенно важно на фоне прогноза, согласно которому республику в этот период посетят более 160 тысяч туристов. К 1 января загрузка гостиниц в Татарстане составила рекордные 98%, а загородные глэмпинги стали настоящим хитом, благодаря своим уникальным условиям отдыха на природе, сочетающим комфорт и экзотику.



Гостиницы региона также активно готовятся к наплыву туристов: средняя загрузка составляет около 70%, однако многие отели уже на новогоднюю ночь полностью забронированы. Строительство глэмпингов с поддержкой государства значительно расширяет туристическую инфраструктуру и создает альтернативу традиционным отелям, предоставляя посетителям новый опыт отдыха.



Одними из самых ожидаемых событий станут экскурсии по историческим памятникам региона, таким как Свияжск, Великий Болгар и Елабуга, которые откроются для туристов с особыми мероприятиями и мастер-классами. В Зеленодольском районе в Музее «Татар авылы» будут представлены обновленные экспозиции, рассказывающие о традициях и быте татарского народа.



Для любителей зимних развлечений в Татарстане откроются знаменитые горнолыжные курорты, включая «Свияжские холмы», «Ян» и «Медную гору», которые подготовили особые зимние программы. В Арском районе также заработает интерактивный парк «Лес чудес», где для всей семьи будет организована встреча с Кыш Бабаєм (татарским Дедом Морозом) и его внучкой Кар Кызы, а также множество других зимних активностей.



Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», стартовавший в 2019 году, продолжает способствовать росту внутреннего туризма и развитию инфраструктуры в России. В 2024 году Татарстан также реализует новые инициативы, такие как создание специальных туристических кластеров и улучшение транспортной доступности, чтобы еще больше туристов могли насладиться уникальной природой и историей региона. К 2030 году Россия планирует достичь показателя в 140 миллионов туристических поездок в год, и Татарстан активно вносит свою лепту в это развитие.



В результате реализации этого проекта экономика региона получает дополнительный стимул, создаются новые рабочие места в сфере туризма и гостеприимства, что значительно повышает качество жизни местных жителей и привлекает инвестиции в этот сектор.