На Голубых озерах в Казани Татарстана официально запретили купание и дайвинг

Теперь плавать на Голубых озерах вне купелей запрещено. Кроме того, территорию закрывают на ночь — прийти туда можно лишь днем. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Государственный комитет региона по биоресурсам обрабатывал вопрос ужесточения правил посещения Голубых озер еще с 2022 года. Тогда местные власти были обеспокоены наплывом туристов. Только в 2023 году территорию посетили как минимум 120 000 человек. Из-за высокой антропогенной нагрузки появилась угроза потери уникальности системы озер.

По данным постановления правительства Татарстана, теперь нельзя: