На Голубых озерах в Казани Татарстана официально запретили купание и дайвинг
Теперь плавать на Голубых озерах вне купелей запрещено. Кроме того, территорию закрывают на ночь — прийти туда можно лишь днем. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Государственный комитет региона по биоресурсам обрабатывал вопрос ужесточения правил посещения Голубых озер еще с 2022 года. Тогда местные власти были обеспокоены наплывом туристов. Только в 2023 году территорию посетили как минимум 120 000 человек. Из-за высокой антропогенной нагрузки появилась угроза потери уникальности системы озер.
По данным постановления правительства Татарстана, теперь нельзя:
- погружаться с аквалангом или со спецснаряжениями в Проточное озера, Малое Голубое и Большое Голубое, кроме проведения научных исследований;
- купание в Проточном озерах, Малом Голубом и Большом Голубом, помимо купания в специальных местах, которые были обозначены информационными знаками;
- посещение физлицами участок заказника с мая по август — с 22:00 до 5:00, с сентября по апрель — с 18:00 до 8:00.
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