На детей слишком большая нагрузка: в РТ министр образования выступил против пятидневки в школах

Министр образования РТ выступил против пятидневки и объяснил причину такого решения

В ходе выступления в Госсовете РТ министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, почему он выступает на шестидневную учебную неделю в школа. Он напомнил, что школа сама принимает решение по данному вопросу, однако, по его мнению, при пятидневной учебной недели у детей каждый день слишком высокая нагрузка.

Со слов главы ведомства, при переходе на пятидневную учебную неделю с сохранением той же нагрузки, что была поставлена, у ребят каждый день по шест-семь уроков, из-за чего дети сильно устают.

Помимо того, Ильсур Хадиуллин напомним о классах, в которых углубленно изучают разные предметы. В случае же сокращения количества часов, он считает, что не удастся достаточно углубиться в предмет.

Глава ведомства считает, что необходимо задуматься о перевоспитании людей, которые выступают за переход на пятидневную учебную неделю, так как в будущем они могут потребовать сократить количество учебных дней до четырех или вовсе трех.