Новости Татарстана
· Полина Модестова

На детей слишком большая нагрузка: в РТ министр образования выступил против пятидневки в школах

Министр образования РТ выступил против пятидневки и объяснил причину такого решения
На детей слишком большая нагрузка: в РТ министр образования выступил против пятидневки в школах

ПроГород

Подписаться в Telegram

В ходе выступления в Госсовете РТ министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, почему он выступает на шестидневную учебную неделю в школа. Он напомнил, что школа сама принимает решение по данному вопросу, однако, по его мнению, при пятидневной учебной недели у детей каждый день слишком высокая нагрузка.

Со слов главы ведомства, при переходе на пятидневную учебную неделю с сохранением той же нагрузки, что была поставлена, у ребят каждый день по шест-семь уроков, из-за чего дети сильно устают.

Помимо того, Ильсур Хадиуллин напомним о классах, в которых углубленно изучают разные предметы. В случае же сокращения количества часов, он считает, что не удастся достаточно углубиться в предмет.

Глава ведомства считает, что необходимо задуматься о перевоспитании людей, которые выступают за переход на пятидневную учебную неделю, так как в будущем они могут потребовать сократить количество учебных дней до четырех или вовсе трех.

Следующая новость ↓

Популярное

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет
Интересное в Казани
17 часов назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

Лонгриды

16 часов назад

«Только после трагедии появилась охрана»: очередной шутинг произошел в школе РТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

обработка для тараканов

Новости Казани

день назад

«"Ак Барс" - хорошая команда»: Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру Александра Радулова с «Динамо»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

шпатлевка под обои цена за м2 в Москве

Лонгриды

день назад

Элитная квартира в Турции и другие богатства: в чем подозревают экс-главу Приволжского СК в Казани

Новости Татарстана

день назад

Поручил подготовить все к старту: в Татарстане начинается отопительный сезон

Лонгриды

день назад

Импортозамещение по-татарски: от Колы из Китая и Ирана до Хрутки вместо Nesquik

Новости Татарстана

22 часа назад

Невосполнимая утрата для всего региона: сегодня скончалась народная артистка РТ

Новости Татарстана

час назад

Попросили прокомментировать: министр культуры РТ надела традиционный наряд на послание Минниханова
Лонгриды
16 часов назад

«Только после трагедии появилась охрана»: очередной шутинг произошел в школе РТ

«Только после трагедии появилась охрана»: очередной шутинг произошел в школе РТ

Важное в РТ

6 минут назад

Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов

Интересное в Казани

17 часов назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

Новости Татарстана

час назад

Попросили прокомментировать: министр культуры РТ надела традиционный наряд на послание Минниханова

Спортивные новости Казани

час назад

Контракт на четыре года: «Рубин» объявил о переходе сербского полузащитника Николы Чумича
«Новичков много не бывает!»: «Рубин» заключил контракты с 5 игроками
Спортивные новости Казани
6 минут назад

«Новичков много не бывает!»: «Рубин» заключил контракты с 5 игроками

Спортивные новости Казани

2 часа назад

Первую шайбу забили на четвертой минуте: «Ак Барс» упустил победу в матче с «Салаватом Юлаевым»

Спортивные новости Казани

2 часа назад

Обе команды готовились к матчу и хотели победить: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение уфимцам

Спортивные новости Казани

2 часа назад

«Отдавал всего себя»: перешедший в «Родину» обратился к болельщикам «Рубина»
Позволяет по-новому взглянуть на рост опухоли: ученый Казани рассказали, как лечить «злой» рак молочной железы
Новости Казани
26 минут назад

Позволяет по-новому взглянуть на рост опухоли: ученый Казани рассказали, как лечить «злой» рак молочной железы