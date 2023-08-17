На 58-ом году жизни скончался замначальника уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана
На 58-м году жизни скоропостижно скончался заместитель начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана — начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства, старший советник юстиции Андрей Кропотов.
Андрей Кропотов — почетный работник прокуратуры России и заслуженный юрист Татарстана. Он был награжден медалью «В память 1000-летия Казани», ведомственным знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко, медалью «300 лет прокуратуре России», медалью «За доблестный труд».
«Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Мы разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Светлая память об Андрее Германовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в сообщении прокуратуры.
Причины смерти пока неизвестны
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