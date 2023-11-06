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· Алина Алмакаева

На 57-м году умер ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов

На 57-м году умер ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов

Прокуратура РТ

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Прокуратура Республики Татарстан сообщает, что на 57-м году жизни скончался Равиль Усманов ветеран надзорного ведомства.

Равиль Усманов присоединился к рядам следственных органов в мае 1997 года, работая следователем, а затем старшим следователем в прокуратуре Приволжского района города Казань.

В июле 2000 года он был назначен заместителем городского прокурора в Азнакаево, Республика Татарстан. После четырнадцати лет безупречной службы, Равиль Усманов вышел на заслуженный отдых в 2011 году.

"Руководство и все сотрудники прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким усопшего", - сказал Руслан Галиев, старший помощник прокурора Республики Татарстан.

Прощание с Равилем Усмановым состоится во вторник, 7 ноября, в 10:00 в здании городского морга по следующему адресу: ул. Хасаншина, 21а, г. Азнакаево, и похороны пройдут на кладбище Азнакаево.

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