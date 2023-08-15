Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

На 38% выросла стоимость социального жилья в Казани

На 38% выросла стоимость социального жилья в Казани

kazan.bezformata.com

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Стоимость одного квадратного метра социального жилья в городе Казань в текущем году возросла на 38 процентов. Теперь эта цена достигла отметки в 75 тысяч рублей. Эту информацию подтвердил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Республике Татарстан Булат Гилманов.

Несмотря на повышение стоимости, социальные квартиры продолжают оставаться намного более доступными, чем коммерческие варианты – на 40-45 процентов дешевле. Уровень скидки зависит от местоположения объекта и его строительного проекта.

Большим преимуществом является то, что жилье сдаётся с полной чистовой отделкой, что позволяет жильцам немедленно приступить к обустройству своего нового места проживания.

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