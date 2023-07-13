"Музыканты не увидели 400 тысяч": оркестр «Визит» просит проверить деятельность филармонии

Оркестр «Визит» просит Казань проверить деятельность филармонии Челнов

Оркестр «Визит» обратился к местному профсоюзу работников культуры, чтобы была проведена проверка филармонии Набережных Челнов. На имя Ильсии Загидуллиной было направлено заявление с подписями всех участников, сообщает Chelny-biz.ru.

Известно, что в своем заявлении коллектив просит остановить реорганизацию МАУК "Джазовый оркестр «Визит». Помимо этого, в запросе присутствует и вопрос о необоснованном распределении премий комиссией без участия коллектива, а также невыполненные обещания, которые давались людям в филармонии в устной форме.

Участники оркестра также отметили, что получили зарплату на девять дней позже, чем должны были. Помимо этого, музыканты не увидели 400 тысяч рублей заработанного внебюджета.

Напомним, что ранее глава исполкома Челнов Фарид Салахов отметил, что оркестр «Визит» не получит самостоятельности и останется в составе филармонии.