Мухаметшин выразил соболезнования родным и ученикам академика Закиева

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил соболезнования всем, кто знал академика Мирфатыха Закиева.





Он подчеркнул, что Закиев, помимо своей ученой деятельности, внес огромный вклад в сохранение и прославление татарского языка, культуры и традиций. Фарид Мухаметшин отметил, что профессор Закиев написал более 800 научных работ, учебников и монографий, а также активно занимался педагогической и общественно-политической работой. Признание и уважение в научной области, а также широкостью кругозора, деловыми и личными качествами принесли Закиеву заслуженный авторитет и уважение со стороны общества.«Мы всегда будем помнить этого талантливого и мудрого человека, который так ярко выступал в роли патриота своего народа и достойного представителя Татарстана. Его труды и его имя навсегда останутся в сердцах всех, кто имеет счастье знать его и работать с ним», - гласит телеграмма, отправленная в Академию наук Татарстана.