Мухаметшин выразил соболезнования родным и ученикам академика Закиева
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил соболезнования всем, кто знал академика Мирфатыха Закиева.
«Мы всегда будем помнить этого талантливого и мудрого человека, который так ярко выступал в роли патриота своего народа и достойного представителя Татарстана. Его труды и его имя навсегда останутся в сердцах всех, кто имеет счастье знать его и работать с ним», - гласит телеграмма, отправленная в Академию наук Татарстана.