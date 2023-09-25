Может вступить в силу уже с 1 января: в РТ подорожает социальный проездной

В Татарстане в 2024 году подорожает социальный проездной на 14 рублей

В Татарстане в 2024 году может увеличится стоимость единого месячного социального проездного билета - в том числе и детского. Проект постановления миндортранса РТ на данный момент находится на антикоррупционной экспертизе.

Собщается, что подорожать единый месячный социальные проездной может до 605 рублей, а детский - до 369 рублей. В этом году стоиомость единого проездного - 591 рубль, а детского - 354 рубля. Если документ пройдет экспертизу, то может вступить в силу уже с 1 января 2024 года.

Напомним, что социальный проездной является именным и оформляется в виде электронной карты с льготным транспортным приложением или в виде банковской карты с технологией бесконтактной оплаты по выбору гражданина.