«Может оказывать благоприятное влияние на кожу»: в Зеленодольске обнаружили озеро с целебными свойствами

Озеро с целебными свойствами найдено преподавателем КФУ в Зеленодольске

В одном из поселков Зеленодольского района Татарстана было обнаружено озеро, которое обладает целебными свойствами, сообщает пресс-служба Института управления, экономики и финансов КФУ.

Отмечается, что целебный свойства удалось выявить заведующей кафедрой природообустройства и водопользования Нафисе Мингазовой. Преподавательница брала пробы воды, а после исследования сделала вывод, что она является высокоминерализованной.

Как предположила сама Нафиса Мингазова, озеро является сульфатным, а ил, который в нем содержится, может оказывать благоприятное влияние на кожу. Помимо этого, вода в озере, площадь которого больше трех гектаров, прозрачная.