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Минюст Татарстана предупредил о порядке размещения судебных актов в интернете

Минюст РТ вновь привлек внимание общественности...

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Минюст РТ вновь привлек внимание общественности к правилам публикации судебных актов в сети. Согласно закону, эти документы нужно выкладывать только на официальные сайты судов. В республике данную задачу выполняет Официальный портал мировых судей РТ.

Аделя Бадреева, руководитель отдела организационно-правовой поддержки работы мировых судей, отметила, что на сайте публикуются данные о процессах, которые сейчас в производстве суда. Сюда входят регистрационные номера дел, их описания или предметы споров, сведения об участниках дела, этапы ведения дела в системе суда, а также информация о вынесенных итоговых решениях суда.

Тем не менее, существует ряд исключений из правил, касающихся публикации, содержащих данные, относящиеся к вопросам государственной безопасности, семей, правам, касательно людей не достигших 18-ти лет, а также случаев принудительной госпитализации. Эти виды документов не размещаются в свободном доступе.

Остальные судебные акты, размещаемые на портале мировых судей Татарстана, хранятся в электронном архиве сайта и не подлежат удалению.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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