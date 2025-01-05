Минюст Татарстана предупредил о порядке размещения судебных актов в интернете

Минюст РТ вновь привлек внимание общественности к правилам публикации судебных актов в сети. Согласно закону, эти документы нужно выкладывать только на официальные сайты судов. В республике данную задачу выполняет Официальный портал мировых судей РТ.



Аделя Бадреева, руководитель отдела организационно-правовой поддержки работы мировых судей, отметила, что на сайте публикуются данные о процессах, которые сейчас в производстве суда. Сюда входят регистрационные номера дел, их описания или предметы споров, сведения об участниках дела, этапы ведения дела в системе суда, а также информация о вынесенных итоговых решениях суда.



Тем не менее, существует ряд исключений из правил, касающихся публикации, содержащих данные, относящиеся к вопросам государственной безопасности, семей, правам, касательно людей не достигших 18-ти лет, а также случаев принудительной госпитализации. Эти виды документов не размещаются в свободном доступе.



Остальные судебные акты, размещаемые на портале мировых судей Татарстана, хранятся в электронном архиве сайта и не подлежат удалению.