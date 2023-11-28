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Минниханов заявил о важности сохранения родного языка

Минниханов заявил о важности сохранения родного языка

rbc.ru

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Раис РТ Рустам Минниханов считает, что необходимо сохранять изучение родного языка. По его мнению в настоящее время популяризация татарского языка очень важна. Его должны знать дети и внуки. В свою очередь правительство готово оказать всевозможную поддержку для выполнения данной задачи, добавил Минниханов


Кроме того, во время форума «Деловые партнеры Татарстана» глава РТ выразил отдельную благодарность бизнесменам республики за регулярную поддержку солдат в зоне СВО.

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