Минниханов: ВВП Татарстана вырастет до 4 трлн рублей в 2023 году

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика продолжает свое развитие даже в условия санкций и возникшей геополитической ситуации.

Он заявил, что ВВП региона к окончанию года может достигнуть 4-х триллионов рублей. А объем промышленного производства может составить порядка 4,5 трлн рублей, розничной торговли – 1,4 триллиона, инвестиций – 1 триллион, строительства – 700 миллиардов и продукции сельского хозяйства – 280 миллиардов рублей.

Такие успехи были реализованы благодаря слаженной работе отраслей экономики РТ, подытожил Минниханов.

Ранее Управление образования Казани обратило внимание на проблемы 107-ой гимназии.