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3 признака сладких мандаринов без косточек: как выбрать с первого раза

Роман Медников Автор статьи
Как выбрать сладкие мандарины без косточек по ф...

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С мандаринами каждый год одна и та же история: снаружи всё красиво, а внутри то кисло, то попадаются косточки через дольку. Это не строгая наука, но многие действительно ориентируются на внешний вид, вес и особенности кожуры — и нередко попадают довольно точно. Я сам обычно проверяю плоды прямо у прилавка: на это уходит меньше минуты, зато дома потом меньше разочарований.

На что смотреть в первую очередь

Есть несколько простых признаков, которые часто помогают выбрать более сладкие мандарины и снизить шанс наткнуться на косточки. Я встречал этот способ на российских сайтах о быте и продуктах, а потом попробовал сам — часть наблюдений действительно совпала.


  • Форма плода. Небольшие, ровные, слегка приплюснутые мандарины часто оказываются удобнее по вкусу: у них мякоть обычно более нежная, а косточек меньше.

  • Верхушка и основание. Если у плода заметен вытянутый «носик» или грубый бугорок у плодоножки, я такие варианты обычно откладываю. По моим наблюдениям, они чаще оказываются грубее по текстуре.

  • Место отрыва веточки. Хороший знак — светлое, сухое и аккуратное место без явного жёсткого выступа. Это не гарантия, но ориентир полезный.

Лайфхак: возьмите сразу 2–3 мандарина одного размера и просто сравните их в руках. Тот, что кажется тяжелее, часто оказывается сочнее. У меня этот приём срабатывал не всегда, но в целом он удобный и быстрый.

Почему вес и кожура иногда говорят больше, чем цвет

Многие по привычке выбирают самые яркие плоды, но цвет тут не всегда главный показатель. Гораздо полезнее посмотреть, как сидит кожура и насколько плотным кажется сам плод.


  • Тяжесть для своего размера. Если мандарин небольшой, но увесистый, это обычно хороший признак: внутри много сока, а мякоть не пересохла.

  • Плотная кожура. Когда она тонкая и будто облегает плод, шансов на приятную текстуру больше. Если шкурка явно отходит и под ней чувствуется пустота, внутри часто бывают грубые перегородки.

  • Мелкая пористость. Слишком рыхлая и грубая поверхность меня всегда немного настораживает. Гладкая, аккуратная кожура обычно выглядит надёжнее.

  • Без мягких участков. Слишком мягкий плод может оказаться уже уставшим от хранения, даже если внешне он очень нарядный.

Лайфхак: слегка нажмите на мандарин пальцами, но без фанатизма. Если он пружинит и не кажется ватным, я бы его брал. А вот слишком рыхлый плод почти всегда разочаровывает — проверено не раз.

Какие детали часто выдают удачный мандарин

Есть ещё одна мелочь, на которую я стал смотреть только в прошлом сезоне, — донышко плода, то есть сторону, противоположную плодоножке. Сначала сомневался, но после нескольких покупок начал замечать закономерность.


  • Небольшая аккуратная точка или ровная впадинка на донышке — хороший признак для плодов с более ровной внутренней структурой.

  • Слишком грубое, выпуклое или неровное донышко лучше не считать идеальным вариантом, особенно если совпадают и другие сомнительные признаки.

  • Небольшой размер плода часто оказывается удобнее, чем слишком крупный. Крупные мандарины бывают вкусными, но с ними чаще случается та самая лотерея.

Если на ценнике указан сорт, это тоже может помочь. В продаже нередко встречаются клементины и похожие на них варианты: у них обычно более ровная мякоть и меньше семян. Но я бы всё равно не полагался только на название — внешний осмотр всё ещё важнее.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я стала сравнивать мандарины по весу и смотреть, чтобы кожура сидела плотно. В прошлый раз взяла именно такие — почти все оказались сладкими, а косточки попались только в одном плоде».

Что сделать с кожурой, если выбрасывать жалко

После чистки мандаринов остаётся много ароматной кожуры, и её не обязательно сразу отправлять в мусор. На одном из российских сайтов о доме я подсмотрел простой бытовой способ, потом повторил — запах действительно приятный.


  • Высушить корки и положить в шкаф или ящик, если нравится лёгкий цитрусовый аромат.

  • Добавить свежие корки в ёмкость с водой для домашнего запаха на кухне.

  • Использовать кожуру для быстрой уборки разделочной поверхности, если после готовки хочется освежить запах.

Лайфхак: если корки пока не нужны, просто уберите их в контейнер и поставьте в холодильник на короткое время. Так они не успеют быстро подсохнуть, и потом с ними будет проще что-то придумать.

В итоге всё довольно просто: лучше выбирать небольшие, ровные, увесистые мандарины с плотно сидящей кожурой. Это не даёт стопроцентной гарантии, но заметно снижает риск купить кислые плоды с косточками. Я бы сказал так: если проверить хотя бы три признака сразу, шансы на удачную покупку становятся заметно выше. А значит, зимнее настроение не испортится уже на первой дольке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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