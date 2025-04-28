Минниханов утвердил новые требования для кандидатов в главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, ужесточающий требования к будущим кандидатам на пост руководителя республики. Теперь баллотироваться могут только граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Документ был ранее одобрен депутатами Госсовета Татарстана.

Кроме российского гражданства и постоянного проживания, кандидат должен быть не моложе 30 лет и обладать пассивным избирательным правом. Эти изменения вступают в силу перед выборами главы Татарстана, которые состоятся в единый день голосования — 14 сентября 2025 года. В этот же день пройдут выборы в местные представительные органы власти.

Самому Рустаму Минниханову уже предложили выдвинуться на новый срок.