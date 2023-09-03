Минниханов принял участие в праздновании Дня нефтяника в Альметьевске

Глава Татарстана Рустам Минниханов присутствовал на торжественном Дне нефтяника в городе Альметьевск. На мероприятии также собрались ветераны нефтяной отрасли, работники нефтегазовых предприятий, местные жители и гости города.



Рустам Минниханов обратился к присутствующим с приветственными словами и поздравил всех с Днем работников нефтяной и газовой промышленности, а также с Днем города. В своей речи он отметил, что Татарстан является ключевым центром добычи нефти в России.



Глава республики также выразил благодарность нефтяникам за их вклад в социально-экономическое развитие региона и страны.В рамках мероприятия были вручены государственные награды самым заслуживающим работникам нефтяной отрасли.