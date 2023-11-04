Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Минниханов поздравил татарстанцев с Днём народного единства

Минниханов поздравил татарстанцев с Днём народного единства

kzn.ru

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Райс Татарстана с самого утра поздравляет жителей Татарстана с Днем народного единства. В своей речи он подчеркивает, что богатая история России всегда будет служить свидетельством непревзойденной силы духа нашего многонационального народа. Минниханов также напоминает, что более четырех веков назад наша страна столкнулась с тяжелыми испытаниями, в преодолении которых принимали участие представители всех слоев населения и этнических групп. Однако захватчики не смогли сломить нашу волю, веру и стремление к свободе, справедливости и единству.

Райс РТ подчеркивает, что даже сейчас на Россию оказывается определенное давление. В таких условиях многие люди из разных уголков нашей огромной страны, включая Татарстан, активно защищают суверенитет России. И это будет продолжаться и в будущем. Окончив свое поздравление, Минниханов выражает уверенность в том, что народ Татарстана с жизнелюбием, сплоченностью и оптимизмом будет вносить значимый вклад в обеспечение будущего нашего общего родного дома - Российской Федерации, несмотря на возникающие трудности.

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