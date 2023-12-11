Минниханов подписал законопроект о патриотическом воспитании граждан в Татарстане

Раис РТ Рустам Минниханов подписал закон о патриотическом воспитании жителей республики. Документ был опубликован на сайте главы республики.



Всего в документе 12 статей. В законе говорится, что патриотическое воспитание – «целенаправленная деятельность» власти республики. Куда входит формирование патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга. Закон определяет государственную политику Татарстан в этой сфере и основывается на готовности служить Отечеству, выполнять воинский долг и строить традиционную семью.



23 ноября законопроект был единогласно принят Госсоветом республики. Инициатором закона является Фарид Мухаметшин. Он ссылался на большое влияние на молодежь страны со стороны недружественных стран.

Ранее мы писали о том, что Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина».