Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина»

Ильназ Галявиев, который устроил масштабную стрельбу в казанской гимназии No175 не выходит на связь. Его отец заявляет, что молодой человек не отвечает на письма родственников. Крайний раз родители видели его на встрече 18 октября.

Писем из колонии «Черный дельфин» также не поступало.

«Черный дельфин» считается одним из самых строгих и жестких мест тюремного заключения в России. Туда отправляют преступников, совершивших особо тяжкие преступление и чаще всего на пожизненный срок.

Ранее в Казани девушка несколько раз ударила ножом возлюбленного и скрылась.