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Минниханов оценил ферму с доильной «Каруселью» в Атнинском районе Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Атнин...

t.me/rustamminnikhanov

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Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Атнинский район, где осмотрел современную ферму, оснащённую доильной системой «Карусель». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Минниханов отметил, что в Атнинском районе живут трудолюбивые люди.

В ходе визита Минниханову представили технологический комплекс, где используются передовые методы в животноводстве. Такие объекты, как отметил сам глава, демонстрируют уверенное развитие аграрного сектора в регионе и внедрение современных решений в сельском хозяйстве.

Ранее стало известно, что замминистром образования и науки Татарстана стал Андрей Рюхов.

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