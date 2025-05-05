Андрей Рюхов назначен новым замминистра образования и науки Татарстана

Андрей Рюхов официально стал заместителем министра образования и науки РТ. Он сменил на этом посту Станислава Андреева, который занимал должность с февраля 2018 года по сентябрь 2024-го. Информация о новом назначении появилась на сайте министерства.

До утверждения Рюхов исполнял обязанности замминистра, а ранее работал управляющим делами ведомства. Теперь он входит в команду из шести заместителей главы министерства Ильсура Хадиуллина. Первым замом остаётся Андрей Поминов, также в числе замов — Минзалия Закирова, Алсу Асадуллина, Рамиль Хайруллин и Рамис Музипов.

Станислав Андреев покинул пост в сентябре прошлого года. До работы в министерстве образования он занимал различные должности в органах власти Казани и республики, в том числе был советником экс-министра Рафиса Бурганова.