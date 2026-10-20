Новости Татарстана

Текучесть кадров у мировых судей Татарстана упала вдвое — до 15%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Текучесть кадров в аппаратах мировых судей Тата...

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Штат аппаратов мировых судей Татарстана стал устойчивее. Текучесть кадров упала вдвое: в 2024 году она составляла 30%, сейчас — менее 15%. Об этом на Правительственном часе сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин, передает пресс-служба Минюста РТ.

За 2025 год мировые судьи рассмотрели 692 тыс. дел и материалов. За полгода текущего года этот показатель достиг 327 тыс. Это более 70% от всех дел в судах общей юрисдикции. Такая нагрузка долгое время оставалась серьезным испытанием для аппаратов.

Снизить текучесть удалось за счет двух факторов, пояснил Загидуллин. Во-первых, служебная нагрузка уменьшилась: за 2025 год число дел сократилось почти на 100 тыс. Во-вторых, зарплаты сотрудников аппаратов постепенно растут.

С 1 января 2027 года зарплату сотрудников аппаратов планируют увеличить еще на 10% — это предусмотрено проектом закона о бюджете. По словам Загидуллина, зарплата сотрудников аппаратов продолжает расти.

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