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0 °C ночью и сухо: какая погода ждёт Чувашию в середине недели

Роман Медников Автор статьи
В Чувашии ожидается сухая и облачная погода: дн...

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В Чувашии в середине недели сохранится спокойная осенняя погода без осадков. Днём будет около +10 °C, а ночью температура опустится примерно до 0 °C. Из-за сплошной облачности воздух будет прогреваться слабее, а к вечеру станет заметно прохладнее.

По данным Приволжского УГМС, в среду, 21 октября, над республикой удержится область повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление ожидается на уровне 763–764 мм рт. ст., влажность — около 78 %. Ветер будет слабым: днём северо-западный, около 1 м/с, ночью — западный, до 2 м/с.

Осадков синоптики не ожидают. При этом в Чебоксарах ночью прогнозируется около 0 °C, а в низинах и сельской местности возможны локальные приморозки на почве. Поэтому тёплая верхняя одежда вечером точно не будет лишней.

Сухая погода также подойдёт для завершения сезонных работ на участке. В такие дни обычно заканчивают уход за многолетними растениями, укрывают прикорневую зону кустарников и переносят оставшийся посадочный материал в тёплые помещения.

В ближайшие дни погода в республике останется ровной и без резких перемен, но ночной холод уже напоминает, что октябрь выходит на более позднюю осеннюю стадию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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