0 °C ночью и сухо: какая погода ждёт Чувашию в середине недели

В Чувашии в середине недели сохранится спокойная осенняя погода без осадков. Днём будет около +10 °C, а ночью температура опустится примерно до 0 °C. Из-за сплошной облачности воздух будет прогреваться слабее, а к вечеру станет заметно прохладнее.

По данным Приволжского УГМС, в среду, 21 октября, над республикой удержится область повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление ожидается на уровне 763–764 мм рт. ст., влажность — около 78 %. Ветер будет слабым: днём северо-западный, около 1 м/с, ночью — западный, до 2 м/с.

Осадков синоптики не ожидают. При этом в Чебоксарах ночью прогнозируется около 0 °C, а в низинах и сельской местности возможны локальные приморозки на почве. Поэтому тёплая верхняя одежда вечером точно не будет лишней.

Сухая погода также подойдёт для завершения сезонных работ на участке. В такие дни обычно заканчивают уход за многолетними растениями, укрывают прикорневую зону кустарников и переносят оставшийся посадочный материал в тёплые помещения.

В ближайшие дни погода в республике останется ровной и без резких перемен, но ночной холод уже напоминает, что октябрь выходит на более позднюю осеннюю стадию.