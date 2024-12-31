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Метеоролог КФУ предупредил, придут ли в Татарстан крещенские морозы

Метеоролог Казанского федерального университета...

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Метеоролог Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев сообщил, что в ближайшие пять дней в Татарстане продолжится аномально теплая погода. Средняя температура воздуха будет на 5-6 градусов выше нормы для этого времени года. Это объясняется влиянием тёплых воздушных масс, которые, по словам специалиста, сохранятся в регионе в ближайшее время.

Что касается традиционных крещенских морозов, то метеоролог отметил, что в этом году они маловероятны. Для наступления крепких морозов необходимо арктическое вторжение, однако таких условий в ближайшие дни не ожидается. В отличие от привычных суровых холодов, температура в Татарстане скорее всего будет постепенно снижаться, но останется в пределах климатической нормы.

В конце января и начале февраля вероятность холодов всё же возрастает, и ожидается, что температура воздуха может опуститься до -15...-20C, однако для того чтобы наступили настоящие крещенские морозы, нужно больше времени.

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