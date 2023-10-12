Материнский капитал, пособие по уходу: жителям РТ напомнили, какие выплаты положены отцам

Жителям Татарстана напомнили о положенных отцам выплатах на детей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, какие субсидии может получать отец. Она отметила, что папы имеют право на пособие по уходу во время болезни детей до семи лет. Если стаж работы меньше пяти лет, то выплачивает 60% от зарплаты, а если больше восьми лет - 100%.

Помимо того, материнский капитал имеет право получить и отец. По данным на февраль 2023 года выплаты составляют 775 тысяч рублей, если никакие средства еще не были получены.

Также Ирина Волынец обратила внимание на единовременное пособие, которое выплачивают одному из родителей при рождении ребенка. В этом году выплата составляет 22,9 тысячи рублей.

Можно получить средства и в качестве ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Таким образом, родитель получит 40% от заработка, но не меньше минимального размера пособия - почти 8,6 тысячи рублей.