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Летняя погода задержится в РТ еще на неделю

Средняя температура воздуха будет выше климатич...

Екатерина Елисеева

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Летняя погода продлится в РТ возможно до 16 сентября 2024 года. Об этом рассказали метеорологии. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 5-8 градусов.

По информации синоптиков, ночью 13 сентября ожидается +6...+11 градусов, а в западной части — до +16 градусов. Днём потеплеет до +21..+26 градусов.

14 и 15 сентября ночью прогнозируется от +3 до +9 градусов, а вдневное время до +25.

Осадков до конца текущей недели не ожидается, дожди могут прийти 16-17 сентября 2024 года. Температура в это время достигнет +20..+25 градусов.

Лебеденко про Кристиана Ансальди: «Мог без штанов в автобусе висеть».

В январе 2011 года в команду «Рубин» пришел бывший нападающий клубов «Ростова» и «Сатурна» Игорь Лебеденко. Мужчина не закрепился в основе и в следующем году уехал из Казани. За это время у него появились интересные истории о проведенном времени в столице Татарстана.

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